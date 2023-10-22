مدير تعليم أبوتشت يتابع انتظام الدراسة بالمدرسة الثانوية الصناعية

تابع الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد ٢٢ أكتوبر الجاري الجاري يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وحدادي صابر مسؤول الأمن انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة أبوتشت الثانوية الصناعية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بضرورة المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية بالمدارس.

وقال هنأ مدير عام الإدارة، مدير المدرسة وهيئة المعلمين والعاملين والطلاب، ببدء العام الدراسي الجديد، والاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة. وتفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية وورش التدريب المهني للطلاب للاطمئنان على انتظام الطلاب داخل الفصول وورش التدريب أثناء اليوم الدراسي وتابع السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات، مشدداً على ضرورة رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا،في واجهة المدرسة وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والانتماء للوطن لدي التلاميذ.

وشدد مدير عام الإدارة على ضرورة تواجد مسئول الأمن المدرسي،وتحديد هوية الزائرين و توقيعهم بالتوقيتات الفعلية، و إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول التلاميذ، مؤكدا علي ضرورة رصد الغياب اليومي و متابعة الإشراف على الفناء، والأدوار و نظافة دورات المياه والمباني المدرسية و التخلص الآمن من المخلفات والرواكد.