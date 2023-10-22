الكونغ فو يحصد ميداليتين باليوم الأول في دورة الألعاب العالمية بالسعودية

نجح المنتخب المصري لألعاب الووشو كونغ فو، في حصد ميداليتين في اليوم الأول من منافسات دورة الألعاب العالمية المقامة في المملكة العربية السعودية، حتى 30 أكتوبر الجاري.

الكونغ فو يحصد ميداليتين في دورة الألعاب العالمية

حصد سيف محسن البطل المصري الميدالية الذهبية في منافسات وزن 65 كجم، بينما تمكن البطل أشرف خطاب من حصد الميدالية الفضية في منافسات وزن 85 كجم بعد الفوز على لاعب إيران في مباراة غاية في القوة.

وضمت قائمة المنتخب المصري لألعاب الووشو كونغ فو كل من أشرف خطاب في منافسات وزن 85 كجم ساندا، سيف محسن في وزن 65 كجم ساندا، رؤى خالد علي التي تخوض المنافسات في نظام الأساليب.

ضمت بعثة المنتخب المصري لألعاب الووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية في السعودية كل من شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية والدكتور وائل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري رئيس البعثة كما يتواجد ضمن بعثة منتخب مصر مدرب المنتخب كابتن محمد السيد في الساندا ومدرب المنتخب عبد النبي محمد أحمد في الأساليب.

ويشارك في النسخة الحالية من دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين في أكثر من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو كوغ فو، والمبارزة.