داعية: كِسوة الأسرى اليهود بالبيجامات الكاستور خلال حرب 1973 سنة عن النبي

أكد الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، أن ثورة 30-6 مازالت حتى هذه اللحظة تزلزل الجميع، وأن الجميع يعلم ما معنى خروج الشعب المصري في الميادين.

وأضاف الشيخ إبراهيم رضا خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن سيدنا محمد اعتق من الأسرى، من علم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، والرسول قام بتلبيسهم ملابس تشبه البيجامة.

ولفت إلى أن :" لما لبسنا الأسرى اليهود البيجامات الكاستور بعد حرب 1973 كانت هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان للأسرى"، معلقًا أن البيجامات الكاستور، كانت صناعة مصرية.

الشيخ إبراهيم رضا

ولفت إلى أن الانفعال على ما يحدث في غزة، يعتبر من باب الجهاد في سبيل الله، مؤكدًا أن أشرف الجهاد هو الجهاد بالكلمة.

وأضاف أن الجهاد بالكلمة يجعل الأمة تستيقظ من الغفلة التي تعيش فيها، لافتًا إلى أن الجميع يجب أن يعلم أن لحظات الاختبار والمحن هي أشياء بشر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال يبتلى الشخص على قدر دينه.