وزير الرياضة يُشيد بنتائج أبطال مصر في دورة الألعاب القتالية بالسعودية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنتائج بالابطال الرياضيين المصريين المُشاركين في منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية الثالثة، والمقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الحالي.



وحقق سيف الدين محسن ذهبية بطولة الووشو كونغ فو لوزن -65 كجم بعد فوزه في النهائي على بطل الفلبين 2-0، وتمكن أحمد لطفي في الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه، بعد تغلبه على بطل منتخب أذربيجان بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، بينما أحرز أشرف خطاب ثالث ميداليات مصر بفضية في منافسات الووشو كونغ فو لوزن -85 كجم.

وتضم دورة الألعاب العالمية القتالية 16 لعبة قتالية، هي: "الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة، والركل، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة"، والتي يشارك فيها ما يقارب 1500 لاعب ولاعبة.