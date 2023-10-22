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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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هدف إسرائيل من الضغط على قطاع غزة قبل العملية البرية.. فيديو

جندي تابع للاحتلال
جندي تابع للاحتلال يسند على فوهة دبابة

قال سعيد عكاشة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إسرائيل تريد إطالة أمد الضغط على غزة لتقليل رد فعل المقاومة على أي عملية برية محتملة.

 

وقلل من التصريحات الواردة من الجانب الإسرائيلي، قائلًا إن بعضها يكون من باب التضليل والحرب النفسية، منوهًا إلى أن تل أبيب تخطط للقبض على قادة حركة حماس وتدمير مخازن السلاح لتعزيز الروح المعنوية في إسرائيل وإضعاف معنويات أهالي غزة.

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ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك قرارًا من مجلس الحرب الإسرائيلي بوجود حرب برية على غزة، والتسريبات من داخل تل أبيب تقول إنهم يريدون الإطاحة بحكم حركة حماس في غزة.


وأشار إلى أن شعبية نتنياهو تهاوت في إسرائيل ولا يؤيد بقاءه إلا 28 % من الإسرائيليين، لافتا إلى أنه سيتعرض لمحاكمة مع قادة الجيش بتهمة التقصير.

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