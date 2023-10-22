وزير الصحة يتفقد الخدمات المستحدثة بمركز علاج الأورام بسوهاج

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مركز علاج الأورام بمحافظة سوهاج، يعد صرحًا طبيًا مميزًا، يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لأهالي محافظات جنوب الصعيد (سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مركز علاج الأورام بسوهاج، في إطار سلسلة من جولاته الميدانية للمنشآت الطبية والتي يجريها دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام المركز المختلفة، كما تابع مؤشرات أداء العمل خلال عامي 2022/2023، حيث قدمت العيادات الخارجية خدماتها لأكثر من 144 ألف مواطن، و9 آلاف مريض بالقسم الداخلي، وتلقى العلاج الكيماوي 32 ألف مريض، فيما تلقى العلاج الإشعاعي 1631 مريضًا، بالإضافة إلى خدمات المعامل والأشعة.

وأضاف «عبدالغفار» إن الوزير تفقد الخدمات المقدمة في مجال اكتشاف وعلاج الأورام ضمن مبادرات «100 مليون صحة» والتي تتضمن (دعم صحة المرأة، إنهاء قوائم الانتظار)، كما اطلع الوزير على استعدادات المركز للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم، والقولون.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد سير العمل بالخدمات المستحدثة في المركز خلال العام الجاري، والتي شملت افتتاح عيادة الصحة النفسية لمرضى الأورام، وتخصيص مكتب لإرشاد المرضى، وافتتاح قسم الأبحاث الإكلينيكية، وكذلك افتتاح وحدة طوارئ الأورام.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع أيضًا على الخطة المستقبلية لمركز علاج الأورام بسوهاج، حيث إنه من المقرر استحداث وحدة زرع النخاع، وتحويل بنك الدم من تخزيني إلى تجميعي، فضلًا عن التوسع من خلال طابق إضافي بالمبنى الجديد.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.