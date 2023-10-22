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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 177 طفلا فلسطينيا خلال يوم

غزة
غزة

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيل قتلت 177 طفلا فلسطينيا خلال آخر 24 ساعة.

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ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث قوله إن إسرائيل قتلت 266 فلسطينيا خلال آخر 24 ساعة بينهم 117 طفلا.

وأضافت: "4651 فلسطينيا قتلوا وأكثر من 14245 أصيبوا في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر".

وأشارت إلى أن 40 في المئة من القتلى هم أطفال، مبرزة "70 في المئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، صباح الأحد، حصيلة جديدة لعدد الضحايا منذ بدء هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.

ولقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم الأولي عندما اقتحم مسلحو حماس إسرائيل.

وحسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن 5132 إسرائيليا أصيبوا، 12 منهم في حالة حرجة.

كما تم تسجيل 287 إصابة خطيرة، و775 متوسطة، و3614 خفيفة.

 

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