4 نوات ممطرة في شهرين تضرب مصر.. اعرف المواعيد

نوات تضرب المحافظات الساحلية.. واحدة من الأخبار التي تكثر بالتزامن مع التقلبات الجوية الجادة والسريعة في فصل الخريف، ودائمًا ما يتصدر الحديث عن "نوة البحر" محركات البحث "جوجل".

نوات تضرب مصر

وتزيد نوة البحر وسقوط الأمطار بغزارة في الفترة الحالية، أي في منصف فصل الخريف وفصل الشتاء كاملًا، لما نشهده من التقلبات الحادة والسريعة والانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط الأمطار الغزيرة.

وتتعرض عدد من المحافظات في الوجه البحري وبالأخص المحافظات الساحلية، خلال الفترة الحالية لنوات شديدة، مع نشاط للرياح وسقوط أمطار خلال الفترة من النصف الثاني لشهر أكتوبر وشهري نوفمبر وديسمبر.

ونرصد لكم النوات التي تتزايد خلال الفترة الحالية :

1ـ نوة المكنسة

نوة المكنسة والتي تبدأ 16 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام، وتتميز هذه النوة بسقوط الأمطار الشديدة، ونشاط لحركة الرياح التي تكون اتجاهها غربية شمالية.

وفي نوفمبر الماضي، تعرضت محافظة الإسكندرية لنوة المكنسة، إذ أن المحافظة شهدت هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، والتى تهب على الإسكندرية فى منتصف شهر نوفمبر من كل عام وتعتبر أهم نوات فصل الخريف بالمحافظة الساحلية.

2ـ نوة قاسم

نوة قاسم، تبدأ 4 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، إحدى النوات الخطرة التي تضرب محافظة الإسكندرية، وتأتي مصحوبة بعواصف شديدة.

3ـ نوة الفيضة الصغرى

نوة الفيضة الصغرى، تبدأ 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، وتكون عبارة عن رياح إتجاها غربيًا شماليًا، وتصحبها أمطار.

4ـ نوة عيد الميلاد

نوة عيد الميلاد، تبدأ 28 ديسمبر وتستمر لمدة يومان، وتشهد سقوط أمطار شديدة، ونشاط للرياح.

وفي الفترة التي تسبق حدوث النوات، تستعد المحافظات المعرضة للنوات من استعداتها لتجنب تداعليات هذه الظاهرة الجوية، وذلك من خلال الكشف على البلوعات في الشوارع والتي يتم فيها صرف مياه الأمطار بجانب استعداد الحماية المدنية واستعداد للأشخاص في الشواطئ؛ نظرًا لتعرض الشواطئ للغرق جراء ارتفاع الأمواج.

وفي حالة وجود أي تجمعات أو شكاوى الاتصال على رقم ١٧٥ الخط الساخن لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وبالتزامن مع النوات تتأثر المواني المصرية بهذه النوات.