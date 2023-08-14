نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط العرض المسرحي الأول لفريق أسيوط بعنوان "خيال مأته"، وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه.

وأشار د. علاء جاد وكيل الوزارة إلى أن أنشطة أندية السكان هي من الأنشطة المهمة التي تناولت موضوعات ذات أهمية قصوى تخص الأسرة المصرية والشباب والفتيات من حيث الصحة الإنجابية، صحة المراهقين، وتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

قام فريق نواة أسيوط التابع لمؤسسة اتجاه بتقديم العرض المسرحي، حيث تناولته موضوعات هامة مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي وختان الإناث وزواج القاصرات.

ويشير العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى أي تصرف أو سلوك يستند إلى النوع الاجتماعي ويؤدي إلى إيذاء أو إهانة أو قمع الأفراد بناءً على جنسهم. يستهدف هذا النوع من العنف في الغالب النساء والفتيات، ولكنه يمكن أيضًا أن يستهدف الرجال والأولاد. يتضمن العنف القائم على النوع الاجتماعي العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف النفسي والاقتصادي، ويتم تعزيزه وتغذيته بواسطة التمييز والتحيز القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع.

أما زواج القاصرات فيشير إلى زواج الفتيات اللاتي لم يبلغن سن الرشد القانونية، وعادةً ما يكون الزواج في سن مبكر جدًا. يعد زواج القاصرات تحديًا كبيرًا في العديد من البلدان، حيث يؤثر على صحة وتعليم وتنمية الفتيات. ويمكن أن يكون للزواج المبكر تأثيرات سلبية على الفتاة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الوفاة أثناء الولادة والتعرض للعنف الزوجي والفقر وتحول الفتاة إلى دور الأم والزوجة في سن مبكرة، مما يحد من فرصها في التعليم والتطور الشخصي.

أما ختان الإناث فهو إجراء يتضمن إزالة جزء أو كل من أعضاء التناسل الأنثوي الخارجية للنساء والفتيات، ويتم تنفيذه لأسباب ثقافية أو دينية أو اعتقادات تقليدية في بعض المجتمعات. يعد ختان الإناث انتهاكًا خطيرًا لحقوق المرأة والفتاة ويتسبب في آثار صحية ونفسية واجتماعية سلبية، بما في ذلك نزيف حاد، والتهابات متكررة، وآلام مزمنة، ومشاكل في الجهاز التناسلي.

تحت رعاية د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات د. علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، تم تنفيذ هذا العرض وبإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

خيال مآتة في عرضه الاول لفريق نواة اسيوط

خيال مآتة في عرضه الاول لفريق نواة اسيوط

خيال مآتة في عرضه الاول لفريق نواة اسيوط

خيال مآتة في عرضه الاول لفريق نواة اسيوط

خيال مآتة في عرضه الاول لفريق نواة اسيوط

خيال مآتة في عرضه الاول لفريق نواة اسيوط

خيال مآتة في عرضه الاول لفريق نواة اسيوط

خيال مآتة في عرضه الاول لفريق نواة اسيوط

خيال مآتة في عرضه الاول لفريق نواة اسيوط

خيال مآتة في عرضه الاول لفريق نواة اسيوط