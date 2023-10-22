الساحل يتغلب علي ابوزنية في الدور الثاني لدوري مراكز الشباب

تنافس فريق مركز شباب الساحل، وفريق مركز شباب ابوزنيمة على ملعب مركز شباب الياحل ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة جنوب سيناء .

وبدأت المباراه وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف ، بوجود الفريقين داخل الملعب ، وقف الفريقان حداد علي ارواح شهداء فلسطين بعدها بدأت المباراة بمنافسه قويه بين الفريقان؛ لينتهي اللقاء بفوز فريق مركز شباب الساحل بهدف مقابل لا شيئ .

ويعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب و الرياضه علي مدار 10 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، فضلاً عن دوره في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

جاءت ذلك تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات محمد فتحي وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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