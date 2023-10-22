سمير فرج يكشف كلمات السيسي لنتنياهو حينما عرض عليه مخطط التهجير لسيناء

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن حماس نفذت في 7 أكتوبر الماضي خطة ناجحة لمداهمة مستوطنات إسرائيلية بالطائرات الشراعية في خطوة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن حماس تمكنت من السيطرة على أربع مستوطنات من أصل سبع مستوطنات إسرائيلية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع شركات الطيران العالمية أوقفت الطيران إلى مطار بن جوريون في تل أبيب بعد الهلع الذي أصاب إسرائيل بعد قصفه من حركة حماس، لافتًا إلى أن المخطط هو التهيجر القسري والاتجاه إلى مصر وهو تفريغ للقضية.

كلمات السيسي لنتنياهو

ونوه إلى أن مخطط تصفية القضية الفلسطينية يحدث منذ عهد الرئيس حسني مبارك بعد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو منه أخذ جزء من سيناء للفلسطنيين، إلا أن الرئيس مبارك رفض ذلك تمامًا وقال له "انسى الموضوع ده".



وأشار إلى أن نتنياهو عاد وطلب ذلك من جديد من الرئيس السيسي، إلا أن رد الرئيس السيسي كان حاسما وقال لنتنياهو : “لو عايزين تحافظوا على السلام بينا مفيش كلام في هذا الموضوع ومصر تحافظ على اتفاقها في السلام”.

جدار بمليار دولار

ولفت إلى أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي، جاء بعد أن وصل الخناق مداه بالنسبة لحياة 2.5 مليون فلسطيني، مشيرا إلى أنه تم التخطيط جيدا لهذه العملية.



ونوه إلى أن العملية كانت مفاجأة بالنسبة لإسرائيل، مبينا أن الجدار الحديدي الإسرائيلي لحماية الحدود مع غزة كلف إسرائيل أكثر من مليار دولار، مشيرًا إلى أن حركة حماس نجحت في اقتحام هذا الجدار.

وأكد أن حماس نجحت فيما كانت تخطط له في المستوطنات ونفذت العملية وتدمير الدبابات الخاصة بالجيش الإسرائيلي، مواصلًا أن إسرائيل عملت على إقامة خط دفاعي أول من أمامه 7 مستوطنات، مشيرا إلى أن سرعة الحركة لمقاتلي حركة حماس باغت إسرائيل وكانت مفاجأة لإسرائيل.