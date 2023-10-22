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الأحد 22 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يتقدم جنازة اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية (شاهد)

السيسي يتقدم جنازة
السيسي يتقدم جنازة اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون الم

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المشاركة في الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

 

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النائب إيهاب الهرميل مشيداً بكلمة السيسي: كشفت مجازر الاحتلال الإسرائيلي

وعرضت فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم مقطع فيديو يرصد لحظة تقدم الرئيس السيسي مشيعي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نص

وقدم  السيسي، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم، مشيرا إلى أنه خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعياً الله- عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

 

وقد نعى صندوق تحيا مصر، ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين الصندوق تحيا مصر، مؤكدا أنه رمز من رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين.

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الجريدة الورقية