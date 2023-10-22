تطبيق التوقيت الشتوي.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

4 أيام فقط عن تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وتطبيق التوقيت الشتوي يعني أنه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، والتي تكون بداية من منتصف ليل أخر خميس في شهر أكتوبر الجاري، وكان حدد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل 26 أكتوبر الجاري للانتهاء من التوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي.

التوقيت الصيفي

ويأتي عودة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وتأخير الساعة لـ60 دقيقة، وفقًا لقرار سابق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ووافق عليه مجلس النواب، سيتمّ تغيير الساعة من 12 صباحًا إلى 11 مساءً، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية.

وتطبيق التوقيت الشتوي يأتي تزامنًا مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يفصلنا نحو 6 أسابيع عن بداية فصل الشتاء جغرافيا، و سيكون في 22 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتمّ تأخير جميع المواعيد الرسمية، بما في ذلك مواعيد العمل الرسمية والدراسة، بالإضافة إلى مواعيد وسائل النقل العامة والخاصة.

فكرة إنشاء

وجاءت فكرة إنشاء التوقيت الصيفي في العالم لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.

ويهدف تطبيق التوقيت الشتوي إلى توفير الطاقة، حيث أنه كان أحد الحلول لتوفير الطاقة، إذ تعود الفكرة إلى بنيامين فرانكلين، المخترع الأمريكي، الذي رأى أنه إذا استيقظ الإنسان مبكرًا في الصيف فإنه يمكنه توفير الطاقة.

فيما أعلن مجلس الوزراء أن إعادة العمل بـ التوقيت الصيفي 2023 لها عديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

مواعيد غلق المحال مع بداية التوقيت الشتوي

مع بداية العمل بالتوقيت الشتوي سيتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 مساء يوميا، على أن يتم فتحها في الساعة 5 صباحا يوميا ، وفي يومي الخميس والجمعة والأعياد والإجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات إلى 1 صباحا.