موعد إلغاء التوقيت الصيفي والعمل بالشتوي

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن موعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي، جاء ذلك بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف وابتداء فصل الخريف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا في أبريل الماضي، بتطبيق بعودة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مرة أخرى بعد انقطاع دام لعدة سنوات، على أن يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، بداية من يوم الجمعة 28 أبريل 2023، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل لتكون الساعة (23:59).

موعد التوقيت الشتوي

من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، فى آخر خميس من شهر أكتوبر الحالي ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

ويستمر العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 أشهر متتالية تبدأ من يوم الجمعة 27-10-2023 وتنتهي في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل القادم 26-4-2024.

جدير بالذكر أنه، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في ليلة يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، وتنتهي في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.



