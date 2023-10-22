نار الغيرة.. سيدة تنهي حياة أخرى بالهرم|تفاصيل

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات واقعة إزهاق روح إحدى السيدات على يد أخرى بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمة كان بينها وبين زوجها قد دبت بينها نيران الخلاف حتى وصل الأمر إلى انفصال الطرفين عن بعضهما، وكما أن رعاية الفتيات صارت تحت يد الأب وهي، لتزداد فجوة الخلاف بين الزوج وطليقته بزواجه من سيدة أخرى حتى تلتهم الغيرة "أم البنات"، ومن هنا تبدأ محاولاتها بالإلحاح على طليقها لكي تعود لكنفه ووسط فتياتها الثلاث، ولكن بائت محاولاتها بالفشل.

لتخطط بالشر للإنتقام من تلك السيدة "زوجة طليقها، تحمل جنسية إحدى الدول العربية" والمقيمة مع فتياتها الثلاث في ذات المنزل، وبالتعاون مع صديقها "سائق" تمكنت من رسم سيناريو محكم للقضاء على لهب الغيرة المشتعل في صدها والتخلص من الطرف الثالث والتى تراه هي مُحتل بينها وبين طليقها.

مسلسل الإنتقام



حيث قامت بالذهاب لمنزل طليقها مرتدية هي وصديقها "نقاب" كي لا يتعرف عليمها أحد، وفور وصلهما لوجهتهما، طرقت السيدة المتهمة الباب وبعد سؤال فتاتها عن من في الخارج والتعرف على الصوت أمها، فتحت الفتاة الباب لتدخل الأم وصديقها صوب غرفة نوم طليقها وفور أن ظفرت بالمجني عليها "زوجة طليقها" قيدت حركتها ووضعت المخدة على رأسها، وحقنوها بحقنة هيروين في رقبتها وتركوها وغادروا المنزل بكل هدوء كأن شيئًا لم يكم.

ورود البلاغ

وقد بدأت تفاصيل الحادث المؤسف عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم مفاده العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر، في غرفة نومها جثة هامدة، وعلى الفور توجهة قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى موقع الحادث، للتحقيق في الحادث.

وفور الصول لمحل البلاغ تبين بالمعاينة، العثور على جثمان ربة منزل مسجاة على السرير ترتدي كامل ملابسها وبها آثار حقن في منطقة الرقبة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وجرى استكمال التحريات لكشف الملابسات.

وقد شكلت الأجهزة الأمن بالجيزة، فريق بحث بالتنسيق مع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على اسبابها، وتبين من التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة، أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يرتديان نقابا ظهرا أثناء دخولهم وخروجهم من المنزل، كما تبين من التحريات وسماع أقوال ابنة المتهمة أن والدتها حضرت إليها وطلبت منها فتح الباب قائلة " انا ماما افتحي يا حبيبتي"، وما أن فتحت لها الباب حتى شاهدتها ترتدي نقابا وبرفقتها شخصا يرتدي نقابا.

وادلفت الفتاة خلال سؤالها أن والدتها توجهة برفقة الرجل الثاني الذي كان رفقتها إلى غرفة زوجة والدها وما هي إلا دقائق ثم غادروا الشقة فارين منها وحينما دخلت إلى الغرفة شاهدت زوجة والدها على السرير لا ترد عليها، فقامت بإخطار والدها الذي حضر وقام بالإتصال برجال الشرطة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال أمن الجيزة من ألقاء القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.