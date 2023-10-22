انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين مراكز إعداد محفظي القرآن

تطلق وزار الأوقاف المصرية، فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، يوم الإثنين الموافق ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م.

تنعقد فعاليات التصفية بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا، وستكون أولى فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين المراكز التالية:

مراكز إقامة فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى

1- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة– الجيزة، ويمثله:

م الاسم المديرية

1. محمد رمضان محمد سلماوي الجيزة

2. مصطفى محمد أحمد محمد الجيزة

3. مديحة معوض محمد عويضة الجيزة

4. علاء رمضان حجاج مصطفى الجيزة

5. على عبد الرحمن تمام سلام الجيزة

2- : مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد خميس بشبين الكوم – المنوفية، ويمثله:

م الاسم المديرية

1. أحمد محمد صابر البيومي المنوفية

2. عمار مصطفى محمد عفيفي المنوفية

3. حسناء المنسي محمد زيدان المنوفية

4. هشام أحمد حامد القليني المنوفية

5. محمد أشرف محمد السيد سعيد المنوفية

3-: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد صادق الرافعي بالغربية، ويمثله:

م الاسم المديرية

1. علي عبد المطلب فاضل واصل الغربية

2. تامر محمد محمد مصطفى الغربية

3. أحمد محمود أبو اليزيد كشك الغربية

4. عادل شحاته عبد الله دقماق الغربية

5. محمد عبد الله محمد جمال عمر الغربية

4-: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح– بالشرقية، ويمثله:

م الاسم المديرية

1. مصطفى نظمي مصطفى عشري الشرقية

2. إيمان جمال فاروق حسن الشرقية

3. بسمة عبدالحميد حسن سليمان الشرقية

4. مأمون مهدي محمد غنيم الشرقية

5. محمد الشحات زكي السيد الشرقية

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربع، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.