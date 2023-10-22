جمهور سيلتك الاسكتلندي يواصل دعم فلسطين في المباريات (صور)

واصل جمهور الفريق الاول لكرة القدم بنادي سيلتك الاسكتلندي دعم الموقف الفلسطيني فيما يتعرض له من عنف من الكيان الصهيوني، وذلك من خلال رفع لافتات وأعلام دولة فلسطين في المدرجات بشكل مستمر في المباريات الاخيره بالدوري الاسكتلندي.

جمهور سيلتك الاسكتلندي يدعم فلسطين

اعتاد جمهور نادي سيلتك على رفع لافتات وعلم دولة فلسطين في المباريات مؤخرًا، والذي سيكون له دور كبير في دعم الموقف الفلسطيني ضد الصهيوني.

يلعب نادي سيلتك حاليًا امام نادي هارتز في لقاء يدخل ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، ويتقدم الأخضر والأبيض على مستضيفه بثلاثية نظيفه تجعله يعزز موقعه على صدارة ترتيب الدوري لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

يمتلك نادي سيلتك أقوى خط هجوم في الدوري الاسكتلندي والأقوى دفاعًا أيضًا، ومتصدر جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة.

جمهور سيلتك الاسكتلندي يواصل دعم فلسطين