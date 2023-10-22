تشرشل يوقع على انضمام الكاميرون للسوق الإفريقية للنقل الجوي

حضرت أماني أبوزيد مفوضة البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقى ، مراسم توقيع السفير تشرشل إيومبو مونونو سفير الكاميرون في منظمة الإتحاد الأفريقي و إثيوبيا على إنضمام بلاده لمبادرة السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي ، وذلك بحضور محمد خليل سالم بخاري المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي بالإنابة في مقر الإتحاد بأديس أبابا .

ويعد سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد المعروف إختصارًا SAAT مشروعًا رائدًا في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063 ، والذي يهدف إلى دمج سوق النقل الجوي في القارة لتحقيق التكامل الاقتصادي والترابط ، وبالتالي تمكين النقل الجوي للقارة من أن يكون مستدامًا وفعالًا وموحدًا.



وتهدف المبادرة، إلى إنشاء سوق موحدة في مجال النقل الجوي بإفريقيا، وتحرير الطيران المدني في القارة، وكذا تعزيز التكامل الاقتصادي ، ومن المفترض أن تسمح السوق الموحدة بحرية كبيرة للنقل الجوي في إفريقيا ، مما يعزز أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي .



ووفقا لمفوضية الاتحاد الإفريقى، فإن هذه المبادرة سوف تمكن من تحسين مستويات الخدمات الجوية، وتعزيز التنافسية بين الوجهات، الأمر الذى سيؤدى إلى أسعار أكثر تنافسية، وتحفيز فتح خطوط جديدة، وتعزيز التجارة، والاستثمار، وقطاعات أخرى من الاقتصاد، كما ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية، والنمو الاقتصادي وكذا فرص العمل.



بشكل أساسي ، يتمثل هدف SAATM في التنفيذ الكامل لقرار ياموسوكرو 1999 ، هذا يعني أن جميع المشاركين يوافقون على رفع قيود الوصول إلى السوق لشركات الطيران وإزالة قيود الملكية ، ومنح بعضهم البعض حقوق الحركة الجوية (أولاً من خلال الحريات الخامسة ، لا تؤثر على حقوق ملاحة بحرية ) ، وتحرير ترددات الطيران وحدود السعة ، يتم تضمين كل من طيران الركاب وطائرة الشحن ، والتحرير الكامل لخدمات النقل الجوي داخل أفريقيا من حيث الوصول إلى الأسواق، وحقوق المرور للخدمات الجوية المجدولة والشحن من قبل شركات الطيران المؤهلة وبالتالي تحسين ترابط الخدمات الجوية وكفاءة الناقل الجوي.



كما يسعى إلى تنسيق لوائح السلامة والأمن في الطيران ، بناءً على متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.

والجدير بالذكر أن سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد، تأسس في عام 2018، ويعتبر خطوة نحو التحرير الكامل لسوق النقل الجوي في القارة.



سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد هو مشروع رائد في أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063. ويسعى سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد إلى إنشاء سوق نقل جوي واحد في أفريقيا من خلال

إن سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد (SAATM )