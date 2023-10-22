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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إعدام أغذية غير صالحة خلال حملة استهدفت أسواق رأس البر

جانب من الأغذية الفاسدة
جانب من الأغذية الفاسدة

 وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتأكد من سلامة الأغذية.

ونفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، بالاشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، حملة مكثفة استهدفت الأسواق بمدينة رأس البر، حيث رصدت الحملة عددا من المخالفات حرر عنها محاضر. 

وتمكنت الحملة من إعدام 90 كيلوجراما حواوشي و20 كيلوجراما كابوريا، و15 كيلوجراما منتجات أغذية متعددة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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