إصابة شخص اثر حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق الطور أبورديس

أصيب شخص اليوم الأحد إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بالطريق الجديد سيارة ملاكي بجانب الطريق بمحافظة جنوب سيناء. الطريق الجديد على بعد حوالي 15كم من كارتة طور سيناء اتجاه أبو رديس.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العنانى، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة ملاكي بالطريق الجديد سيارة ملاكي بجانب الطريق سيارة ملاكي بالطريق الجديد على بعد حوالي 15 كم من كارتة طور سيناء اتجاه أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء. وتم الدفع بـ 1سيارة إسعاف.

أسفر الحادث عن إصابة شخص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني بطور سيناء، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.