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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعبو نادي زد يدعمون الشعب الفلسطيني قبل مباراة المقاولون (صور)

نادي زد يدعم فلسطين
نادي زد يدعم فلسطين

حرص لاعبو الفريق الاول لكرة القدم في ناي زد على دعم الشعب الفلسطيني قبل مواجهة الفريق أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

لاعبو نادي زد يدعمون الشعب الفلسطيني قبل مواجهة المقاولون

ارتدى لاعبو فريق نادي زد تيشرات خاصة مطبوع عليها علم دولة فلسطين، كنوع من الدعم للدولة العربية المسلمة وما يحدث معها في ظل الظروف التي يعانوا منها بسبب الكيان الصهيوني.

نادي زد متاخر بالنتيجة أمام نادي المقاولون العرب، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الخامس من الترتيب، وبتقدم ذئاب الجبل على نظيره يكون الفريق قد رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر من الترتيب، ويقترب من الانتصار الأول.

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