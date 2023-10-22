رئيس جامعة طنطا يشارك في تقييم المشروعات بمبادرة "دعم ابتكارات الطلاب"

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، في مناقشة وتقييم المشروعات والابتكارات المقدمة من طلاب الجامعة في مبادرة دعم ابتكارات الطلاب وحديثي التخرج والتي سيتم تمويلها ذاتيا من قبل المراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم الابتكار والإبداع في الجامعات مع قطاع الصناعة.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن الابتكار وريادة الأعمال تمثل محورا رئيسيا في رؤية ورسالة الجامعة وخطتها الاستراتيجية، مضيفاً أنه سيتم تمويل المشروعات ذاتيا وبدون أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن عدد المشروعات المقدمة بلغ ٢٧ مشروعا في مجالات هندسية ومعلوماتية وزراعية وعلمية بمحاور متعددة ومتنوعة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتم عمليات التقييم من خلال تقديم المشروعات الكترونيا ثم العروض التقديمية والتقييم من خلال مجموعة المعايير القياسية المعلنة والتي تشمل الكفاءة والتنافسية الاقتصادية والبيئية وتعميق المكون المحلي والقابلية للتنفيذ.