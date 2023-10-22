صحة دمياط تطلق قافلة طبية شاملة بقرية تفتيش السرو

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها بعزب العرب التابعة لقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور وذلك للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى ضمن خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتردد على القافة 1410 مواطن على القافلة لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات و تلقى العلاج بالمجان حيث تم تحويل 18 حالة إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، هذا إلى جانب إجراء 387 تحليل معملى وفحص 43 حالة بالأشعة و 31 حالة أخرى بالسونار

ويشار إلى أن تلك القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان