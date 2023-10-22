انعقاد 48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي

تحت عنوان "أحكام وآداب المفتي والمستفتي"..

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، السبت 21 /10 /2023م، بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة، تحت عنوان: "أحكام وآداب المفتي والمستفتي".

أماكن إقامة الندوات

وذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها)، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه)، ومسجد الغوري، ومسجد فاطمة الشربتلي، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص ( رضي الله عنه)، ومسجد المقطم، ومسجد التوحيد، ومسجد الرحمن، ومسجد المهدي، ومسجد السيدة جويرية، ومسجد النور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد خاتم المرسلين، ومسجد مصطفى محمود، ومسجد نصر الدين.



وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد زعزع، ومسجد أبو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد الجامع الكبير.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد الهداية.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد عمر بن عبدالعزيز.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد سيدي أبو الحجاج.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد الإسماعيلي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد البقلي، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد السبكي، ومسجد خضر.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت ندوة بمسجد المعلمين.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد المنشاوي.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد القروعة.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت ندوة بمسجد عمرو بن العاص.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت ندوة بمسجد الشعراوي.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد الصالحين.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد المروة القديم.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد البرهامي، ومسجد الاستاد.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت ندوة بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت ندوة بمسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد المصطفى.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد رمضان شحاتة، ومسجد عمرو بن العاص.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد الفولي، ومسجد الجسطيني.