الأوقاف تعلن انطلاق 10 قوافل دعوية اليوم الجمعة
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، انطلقت اليوم الجمعة 20/ 10/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف القاهرة (15 مايو)
2- مديرية أوقاف المنيا (أبو الصفا – بني عبيد)
3- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير)
4- مديرية أوقاف الدقهلية (الجمالية)
5- مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة)
6- مديرية أوقاف الأقصر (الزينية)
7- مديرية أوقاف البحر الأحمر (القصير)
8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (دهب)
9- مديرية أوقاف الغربية (زفتى)
10- مديرية أوقاف الوادي الجديد (الكفاح – الفرافرة)
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى تم بحمد الله تعالى افتتاح ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة الموافق 20 / 10 / 2023م، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه ( 260 ) مسجدًا منها ( 192 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه
2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم
3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور
5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار
6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية
7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد
مديرية أوقاف المنيا
8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص
9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا
مديرية أوقاف دمياط
10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط
مديرية أوقاف القليوبية
11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق
مديرية أوقاف الفيوم
12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس
13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق
14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم
مديرية أوقاف الجيزة
15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة
16. مسجد التوحيد – كرداسة