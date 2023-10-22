سيولة مرورية في القاهرة اليوم

شهدت حركة المرور في القاهرة اليوم، الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، سيولة مرورية في جميع المحاور الرئيسية والفرعية، وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور بالشوارع وذلك بالتزامن مع خروج الموظفين.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للمرور، فقد شهدت شوارع القاهرة الكبرى، مثل شارع التحرير وشارع 26 يوليو وشارع رمسيس، سيولة مرورية كبيرة، حيث تحركت السيارات بسهولة ويسر دون أي معوقات.

كما شهدت الطرق الدائرية، مثل الطريق الدائري وطريق السويس وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، سيولة مرورية مماثلة، حيث تمكنت السيارات من العبور من دون أي تأخير.



وتوقعت الإدارة العامة للمرور استمرار السيولة المرورية في القاهرة خلال الساعات القادمة، وذلك بالتزامن مع سهولة حركة السيارات بالشوارع من حركة السيارات العاملة.



وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين الالتزام بقواعد المرور، والتقيد بتعليمات رجال المرور، وذلك حفاظًا على سلامتهم.