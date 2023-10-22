البنك الدولي: الطلاب المصريون يسيرون فى الاتجاه الصحيح

أكد الدكتور أيدن كليركن، مستشار البنك الدولي، أن الطلاب المصريين يسيرون فى الاتجاه الصحيح بعد تفوق طلاب الصف الرابع الابتدائي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "تعزيز مهارات القراءة والكتابة: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل"، تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك الدولى، خلال يومي ٢٢ و٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣.

وأوضح مستشار البنك الدولي أن طلاب الصف الرابع الابتدائي أظهروا زيادة كبيرة في مهارات القراءة، على الرغم من جائحة كوفيد، وتحسن طلاب الصف الثاني الإعدادي في كل من الرياضيات والعلوم ولكن لا يزال من الممكن تحسين المعايير بشكل كبير.

مستشار البنك الدولي يكشف نتائج اختبارات طلاب مصر:

كشف مستشار البنك الدولي عن النتائج الرئيسية لمصر في القراءة والرياضيات والعلوم، من خلال اختبارات PIRLS وTIMSS‏ وهما اثنتين من أكبر الدراسات في العالم حول التحصيل التعليمي، تقدم بيانات عالية الجودة وموثوقة.

وأوضح مستشار البنك الدولي أن Timss هو اختبار دولي يطبقه مركز "قياس"، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة عليه، في أكثر من ٦٠ دولة، لقياس اتجاهات تحصيل الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف بين النظم التربوية في تلك الدول، لتحسين عملية التعليم والتعلّم، وتُعقد كل ٦ سنوات، للحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلبة في المادتين، في الصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي، ومقارنة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصفين، باختبار نفس الطلبة في الصف الرابع ثم اختبارهم بعد 4 سنوات وهم في الصف الثانى الإعدادى.

وأضاف مستشار البنك الدولي أن Pirls هى دراسة التقدم الدولي في القراءة، وتمثل دراسة دولية تعقد كل 5 سنوات، تتضمن اختبار يقيس تراكم مهارات القراءة المكتسبة لطلبة الصف الرابع في المدارس الحكومية والخاصة ولغة التدريس ومقارنتها بقدرات أقرانهم في الدول الأخرى المشاركة في هذه الدراسة.

وأشار مستشار البنك الدولي إلى أن مصر شاركت فى تلك الاختبارات فى القراءة pirls، والتى تمت خلال السنوات من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١، وقد حصل نصف الطلاب على قياس أقل من منخفض من الأطفال بعمر 10 سنوات الذين لا يستطيعون قراءة وفهم قصة بسيطة، "فقر التعلم (مهارات القراءة)"، بينما حصل ربع الطلاب على قياس منخفض، وحصلت فئة قليلة على المستوى المتقدم، أما بالنسبة لاختبارات Timss للطلاب حتى ١٤ عامًا تعد مصر فى المستوى المتوسط.

وأضاف أيدن، أن جائحة "كوفيد-19" أثرت بالسلب على جميع دول العالم، وتم إغلاق المدارس (بفترات متفاوتة عبر الدول)، وكان التعلم عن بعد، حيث تحول التعلم الورقي إلى التعلم الرقمي، وقد شهدت مصر طفرة خلال تلك الفترة فى التعليم، مشيرًا إلى أن مهارة القراءة أمر بالغ الأهمية للتعلم على نطاق أوسع لتعلم باقى العلوم كالرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.



