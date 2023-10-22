الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الاتحادات العربية: الشعوب فقدت ثقتها في المجتمع الدولي ومشاعر الانتقام تتضاعف عالميًا لنصرة الضعيف

بوابة الوفد الإلكترونية

أعربت الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، عن رفضها القاطع لمحاولات تزييف الواقع بتصدير صورة ذهنية لشعوب العالم مفادها أن سلطات الاحتلال ترتكب تلك الجرائم دفاعا عن نفسها، رغم أن الواقع يؤكد ان الشعب الفلسطيني عانى على مدار ثمانية عقود من القتل واحتلال الأرض وقصف المنشآت والتهجير والاستيطان، معربة عن بالغ الأسف للدعم والمساندة التي تلقاها قوات الاحتلال الإسرائيلي من جانب بعض القوى الغربية الكبرى، وهو ما أدى لارتكابها المزيد من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني .

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وأوضحت أن حالة إنكار العدالة الدولية التي جسدها العدوان الإسرائيلي ومن يدعمه، ولدت لدى الكثير من الشعوب شعور بالرفض للنظام الدولي الراهن وفقدان الثقة في قدرته على نصرة الشعوب المظلومة، كما ضاعفت من مشاعر الكراهية والرغبة في الانتقام لنصرة الضعيف، وهو ما ينذر بمخاطر توسع دائرة العنف والعنف المضاد.

 

وادانت الاتحادات اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على الشعب الفلسطيني والتي تضمنت انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئهما الراسخة، رافضة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لتفريغ قضيته من محتواها، مؤيدة مواقف القادة العرب في التصدي لهذا التهجير.

 

 وقالت الاتحادات العربية النوعية المتخصصة : " انه بدلا من أن تطرح تلك القوى الكبرى مبادرات لحماية المدنيين وحقن دمائهم، بادرت بدعم استخدام القوة المسلحة الغاشمة للمحتل في وجه المرضى والمصابين والنساء والأطفال، وتوفير الحماية المسلحة لقوات الاحتلال إبانج تنفيذ ضرباتها للمدنيين، واستخدام صلاحياتها في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار بوقف ارتكاب تلك الجرائم."

 

وأعربت عن رفضها القاطع لمحاولات تزييف الواقع بتصدير صورة ذهنية لشعوب العالم مفادها أن سلطات الاحتلال ترتكب تلك الجرائم دفاعا عن نفسها، رغم أن الواقع يؤكد ان الشعب الفلسطيني عانى على مدار ثمانية عقود من القتل واحتلال الأرض وقصف المنشآت والتهجير والاستيطان.

 

و تناشد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بضرورة التدخل واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتسوية الأزمة الراهنة وتوفير الحماية اللازمة لقطاع غزة، وإقامة دولة فلسطين

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