فيديو.. أحمد الشقيري يعرض جرائم الكيان الصهيوني في حق الفلسطينين باللغة الإنجليزية

أحمد الشقيري من أكثر الشخصيات المؤثرة في زمننا الحالي، لديه طريقة وكاريزما خاصة به تؤثر في الملايين، فيشارك الجمهور مختلف الموضوعات بشكل مميز، ويصل عدد متابعيه لأكثر من 20 مليون متابع على أحد منصاته بالسوشيال ميديا ولكنه واجه خلال الأسبوعين الماضيين انتقادات عدة لعدم إدانته لأعمال الكيان الصهيوني الوحشية في حق الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ومواطنين عُزل.

رسالة الشقيري للغرب: اوقفوا الازدواجية في المعايير

وخرج الشقيري المصنف في قائمة أفضل 100 متابَع عالميًا، عن صمته الذي اعتبره البعض طويل، ليدين الاعتداءات التي يفعلها الجيش الإسرائيلي ويستنكر الصمت العالمي الذي تمارسه أقوى الدول رافضًا ازدواجية البلاد التي تتدعي الحرية، وذلك عبر فيديو بثه بحساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقدمه باللغة الانجليزية ومترجم بالعربية ، ليصل بالفيديو إلى ثقافات مختلفة، وذلك تحت عنوان " Stop the double standards ".."اوقفوا الازدواجية في المعايير".

الدم الفلسطيني قيمته مساوية لقيمة دم أي إنسان آخر

ونشر الشقيري بالفيديو مقاطع مصورة تكشف ازدواجية المعايير لدى الغرب في حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ورفض هذا الحق لفلسطين بجانب النظر إلى المواطن الفلسطيني بدونية وكأن دمه مستباح مقارنة بنظيره المواطن الإسرائيلي، كما ظهر جرائم الإسرائيليين تجاه المدنيين في قطاع غزة، وقال:"توقفوا ازدواجية المعايير، لماذا يعطي العالم قيمة لحياة الإسرائيليين أكثر من حياة الفلسطينيين، الدم الفلسطيني قيمته مساوية لقيمة دم أي إنسان آخر".

وتابع:"الأمم المتحدة قالت في إعلانها الدولي لحقوق الإنسان لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن، الآن لتطبيق هذه المبادئ الموافق عليها عالميًا وعدم تركه حبراً على ورق، فقد تم تدمير أكثر من 50 ألف مبنى، ومقتل أكثر من 4 آلاف شخص، وأكثر من 1500 طفل فلسطين، كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموت حتى يستيقظ العالم ويوقف هذه المجازر".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Stop the double standards <a href="https://t.co/jOUYLeLFnk">pic.twitter.com/jOUYLeLFnk</a></p>— أحمد الشقيري (@shugairi) <a href="https://twitter.com/shugairi/status/1715753952749236552?ref_src=twsrc%5Etfw">October 21, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>