بيركامب.. ما لا تعرفه عن "الهولندي غير الطائر" الذي شبهه أوسوريو بـ"أوباما"

الكثير منا لا يعرف أسطورة كرة القدم الهولندية “دينيس نيكولاس ماريا بيركامب”، نجم منتخب هولندا وآرسنال السابق، الذي تحدث عنه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، عقب لقاء سموحة، وأكد أنه يمتلك لاعبًا يشبهه، قاصدًا يوسف أوباما.

ويأتي مقارنة أوسوريو بـ"بيركامب" ليس في الشبه بينهما، ولكن في الأداء الذي يقدمه في الملعب، وسنعرض في السطور التالية معلومات وأسرارًا عن اللاعب الهولندي صاحب القصة الغريبة وسبب تسميته بالهولندي غير الطائر، والمرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات دون الفوز بها.

بيركامب

السيرة الذاتية لـ دينيس بيركامب:

ولد دينيس بيركامب في عام 1969، وبدأ مشواره الكروي مع نادي أياكس أمستردام، لينتقل بعدها إلى فريق إنتر ميلانو لمدة موسمين، ثم إلى نادي أرسنال الأنجليزي الذي وصل فيه إلى ذروة مجده الكروي وحصد العديد من الألقاب معهم مما جعله من أبرز أساطير النادي، كما شارك بفاعلية مع منتخب بلاده ووصل لنصف نهائي كأس العالم 1998.

سر تسمية بيركامب بالهولندي غير الطائر:

يهاب بيركامب من المرتفعات ويخشي دائمًا ركوب الطائرة، الأمر الذي حرمه من المشاركة في العديد من المباريات خارج الديار، وفي بعض الحالات كان يستقل الحافلة، أو القطار بدلًا من ذلك.

ويأتي هذا الخوف بسبب تعطل محرك طائرة كان يستقلها بصحبة المنتخب الهولندي، حيث قال أحد الصحفيين ممازحًا أنه يحمل متفجرات في حقيبته، ونظراً لذلك لقب بالهولندي غير الطائر تيمّنًا باسطورة سفينة الهولندي الطائر.

بيركامب أشهر من يرُوض الكرة:

اشتهر بيركامب بقدرته الهائلة على التحكم بالكرة وكان أكثر ما يميزها هو غرابتها، فالأهداف إما جميلة أو إعجازية أو قاتلة، ولكن بيركامب كان يسجل أهدافًا غريبة، أهدافًا لا يمكن أن تفهم ماذا فعل بها من أول مشاهدة وربما من أول زاوية عرض.

كان يلعب الكرة من وجهة أخرى، شيء ما بين تحكم زين الدين زيدان وإنهاء توتي رغم أنه في التصنيفات العالمية لا يرقى لهما ولا يحظى بشعبيتهما، ربما لأنه خارج المقارنة من الأساس.

لا يصف تلك الحالة الغريبة سوى تصريح كرويف عنه بأنه لا يعترف بشيء يسمى اللاعب الأفضل في العالم، ولكنه عندما يسمع كلمة كرة القدم يتذكر دينيس بيركامب.

كما أنه لم يسدد ولا ضربة جزاء منذ إضاعته لواحدة تسببت في خروج الأرسنال أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي الكأس عام ١٩٩٩، قد يفسر البعض ذلك بالاستسلام والضعف ولكني أراه قمة الزهد في كل شيء، أو عدم الرغبة في إثبات أفضليته، هو فقط يريد استلام الكرة وترويضها.