الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

التويجري: إرسال قوات الاحتلال إشعارات للمستشفيات بضرورة إخلائها جريمة كبرى في حق الشعب الفلسطيني

الدكتور صالح التويجري
الدكتور صالح التويجري مع محررة الوفد بالجامعة العربيه

 أكد الدكتور صالح التويجري، رئيس المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، أن الكارثة التي يشهدها قطاع غزة واحدة من أكبر الكوارث التي يشهدها العالم، التي تتعامل معها منظمة الهلال والصليب الأحمر، لافتًا إلى أن المنظمة تضم في عضويتها جميع منظمات الهلال والصليب الأحمر في جميع الدول العربية، ومعنية بتقديم الإغاثات لجميع المتضررين فيها إلا أن تلك الكارثة هي الأكبر.

وأضاف التويجري، في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن غزة تعاني من حصار مطبق واستهداف للمنشآت والمدنيين، وترتكب سلطات الاحتلال انتهاكات غير مسبوقة للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن المنظمة تعمل على توثيق جميع تلك الاتهاكات غير المسبوقة والتي ترقى لكونها جرائم حرب.


وتابع التويجري حديثه"، أننا أمام جريمة مكتملة الأركان تحدث على أراضٍ من استهداف للمدنيين واستهداف لرجال الإسعاف والإنقاذ وحصار مطبق غير مسبوق، إضافة  القصف الجوي المستمر وحرمانها من المساعدات الأساسية والإنسانية، مشيرا الى ان المنظمة طلبت من المانحين والمنظمات والجمعيات التوقف عن إرسال المساعدات لحين تصريف وإدخال المساعدات المتراكمة في معبر رفح.

 ووجه رئيس المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، الشكر لجمهورية مصر العربية لاستقبال المساعدات ومحاولة إيصالها إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن تلك المساعدات مهما بلغت فهي قليلة بالنسبة لشعب كامل تحت الحصار، مشيرًا إلى أن إرسال قوات الاحتلال إشعارات للمستشفيات بضرورة إخلائها من المرضى، أو من يلجأ إليها، هى جريمة كبرى أخرى ترتكبها قوات الاحتلال.

 

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