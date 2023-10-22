ملابسات القبض على كهربائي وسائق سرقا خزينة بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهمين كهربائى سيارات، وسائق قاما بسرقة خزينة و مستلزمات الهواتف المحمولة وأشياء آخرى بمنطقة أكتوبر.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المسروقات وتفريغ الكاميرات بمحيط المنطقة واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.

كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول المواقعة وبيان ما إذا كان هناك وقائع مشابة.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم أول أكتوبر، من ضبط كهربائى سيارات، وسائق " لهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى و 2 كمبيوتر محمول لاب توب و7 هواتف محمولة و 5 ساعات ذكية و مجموعة من مستلزمات الهواتف المحمولة و حقيبة، من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب جرائم بذات الأسلوب، كما أرشد المتهمين عن باقي المسروقات،و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية، بمحافظة المنيا، متهمين بالإتجار في المواد المخدرة والتربح من غسيل الأموال.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لكتابة تقرير مفصل عنها وطالبت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنيا لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 75 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ونحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة سيدة على يد طليقة زوجها وشخص آخر في منطقة الهرم.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين قاما بالإقدام على التخلص من الضحية بسبب وجود خلاف بين الزوجة السابقة والحالية لبنانية الجنسية.