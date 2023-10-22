الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر بعيدة عن تأثير إعصار تيج.. الأرصاد توضح

إعصار تيج
إعصار تيج

 أعلنت هيئة الأرصاد العمانية، أن إعصار تيج أصبح إعصارًا من الدرجة الثالثة، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 129.6 كيلومتر في الساعة.

وفي السياق هذا، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تأثر مصر بإعصار تيج.

قالت غانم: إن إعصار تيج يقترب بشكل كبير من السواحل الموجودة في اليمن وسلطنة عمان، ومن المتوقع أن يكون تأثيره أكبر غدًا الإثنين.

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وأوضحت أن الإعصار بدأ بمنخفض جوي متعمق على عاصفة مدارية، تحولت إلى عاصفة مدارية تجاوزت سرعة الرياح فيها 165 كيلومترًا في الساعة، ثم إلى إعصار من الدرجة الأولى، ومن الممكن أن يتحول إلى إعصار من الفئة الثانية.

استقرار الأحوال الجوية في مصر

أكدت غانم أن مصر بعيدة تمامًا عن تأثير إعصار تيج، وأن الأحوال الجوية في مصر مستقرة خلال هذا الأسبوع، مع ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، وشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض الأماكن.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة في جنوب مصر

أشارت غانم إلى أنه من المتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة مع نهاية هذا الأسبوع على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد.

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