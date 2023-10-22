الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية والحرارة تنخفض ليلًا (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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طقس الجمعة مائل للحرارة نهارا والعظمى 29 درجة بالفيوم

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، استقرار الأحوال الجوية منذ أول أمس، مضيفة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 29 لـ30 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس وبالتالي يزداد الشعور بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وأوضحت أن الأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، بينما تكون الأجواء حارة على جنوبي الصعيد وسيناء خاصة في فترة الظهيرة.

وذكرت أنه فور غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، ويكون الانخفاض ملموسًا في ساعات الليل المتأخر حتى فترات الصباح الباكر، وستظل درجات الحرارة منخفضة خلال فترات الليل، إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى من 20 درجة مئوية فيما أقل، وبالتالي تظل أجواء فترة الليل مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة المناطق الشمالية.

الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 29 الصغرى 21.

السواحل الشمالية:- العظمى 28 الصغرى 20.

جنوب سيناء:- العظمى 32 الصغرى 23.

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى  18.

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 21.

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