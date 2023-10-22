3 محاذير تقدمها الأرصاد للمواطنين بسبب تقلب الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جموع الشعب المصري من تراجع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد على مدار 72 ساعة قادمة، والتي تبدأ من، اليوم الأحد، حتى الثلاثاء المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون خلال الفترة السابق ذكرها، معتدلًا غائمًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحارًا على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيفًا ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

برودة ليلًا وشبورة صباحًا

كما حذرت هيئة الأرصاد إلي أن الشعور ببرودة الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر، منوهة عن أنه فور غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا حيث يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء".

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتواجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

3 محاذير للأرصاد

وشددت الأرصاد على 3 محاذير للمواطنين، أبرزها الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تحذر الأرصاد من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم، وتصل إلي شمال الصعيد اعتبارا من السبت المقبل.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.