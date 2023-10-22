محافظ بني سويف يناقش تقارير لجان المتابعة الميدانية لمنظومة العمل ومستوى الخدمات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير العمل بها خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مؤكداً أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى، ولجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، التي عرضها الأستاذ أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات ومنظومة العمل في عدد من المجالس القروية بمراكز الواسطى، بني سويف ، سمسطا، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "، وأعضاء لجان المتابعة محمد رمضان، محمد ربيع، طه سلامة، سعيد فاروق، شريف حبشي، نصر أبوسيف.

وتم المرور على مجالس قرى إطواب ، مازورة ، أبشنا ومتابعة سير العمل باقسام وإدارات الوحدات القروية، وشملت الحملة الميكانيكية، مركز المعلومات، الإشغالات البيئة والتنظيم المخازن، مشروع النظافة، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، ومتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بالشوارع ،والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة مستجدات الموقف في ملفات التصالح، واسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل.

من جانبه كلف محافظ الإسماعيلية، رؤساء الوحدات المحلية ببني سويف، والواسطى، وسمسطا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي الملاحظات التي تضمنتها التقارير مع التوجيه بتكثيف المرور الميدانى، والمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالوحدات المحلية والمجالس القروية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير أو تراخ في العمل، مع تكليف إدارة المتابعة بإعادة المرور لبيان مدى تنفيذه من توجيهات