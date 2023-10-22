سائق تاكسي يخرج من النار حيًا

مع إشراق شمس صباح اليوم الأحد، كان "محمد" يعمل بالتاكسي الخاص به فى منطقة المقطم بالقاهرة، عندما شعر برائحة دخان تأتي من محرك السيارة.

توقف "محمد" على جانب الطريق، وفتح غطاء المحرك، وحاول التعرف على مصدر الدخان، لكنه لم يتمكن من ذلك وفجأة، اندلع الحريق في السيارة، وبدأ في الانتشار بسرعة.

تمكن "محمد" من الخروج من السيارة قبل أن تصعد النيران إلى المقصورة، لكنه أصيب بحروق طفيفة.

وعلى الفور، اتصل "محمد" بالشرطة، وتم إرسال رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات أخرى.

أصيب "محمد" بحروق طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية على نجاته من الموت.

بلاغ الواقعة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق بسيارة تاكسي بمنطقة المقطم، دون وقوع إصابات.

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة، فى المقطم وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

أوضحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأن السائق نجا من الموت بأعجوبة بعدما تمكن من الخروج من السيارة قبل اندلاع الحريق بشكل كامل.

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حريق سيارة، بعضها أكثر شيوعًا من البعض الآخر. فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا:

تسرب الوقود: يعتبر تسرب الوقود من أكثر الأسباب شيوعًا لحرائق السيارات. يمكن أن يحدث تسرب الوقود بسبب تلف خزان الوقود أو خراطيم الوقود أو مضخة الوقود.



تسرب الزيت: يمكن أن يؤدي تسرب الزيت أيضًا إلى نشوب حريق في السيارة. يمكن أن يحدث تسرب الزيت بسبب تلف ختم المحرك أو أختام علبة المرافق.



مشاكل كهربائية: يمكن أن تؤدي المشاكل الكهربائية أيضًا إلى نشوب حريق في السيارة. يمكن أن يحدث ذلك بسبب الأسلاك المكشوفة أو الموصلات التالفة.



حادث سيارة: يمكن أن يؤدي حادث سيارة أيضًا إلى نشوب حريق في السيارة يمكن أن يحدث ذلك بسبب احتكاك أجزاء السيارة مع بعضها البعض أو بسبب تسرب الوقود أو الزيت.



الأعمال الفنية: يمكن أن يؤدي العمل الفني غير الصحيح أو غير الكفء أيضًا إلى نشوب حريق في السيارة.