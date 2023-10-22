تحذيرات من إعصار تيج.. ترقب لعاصفة شديدة تضرب اليمن وعمان

تصدر إعصار تيج المرتقب، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما توقعت هيئات الأرصاد في عدة دول الإعصار القادم من الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، والذي يفصل 600 كيلومتر فقط من هذه المنطقة، وبالتحديد سواحل اليمن وعُمان؛ إذ من المتوقع أن يبدأ تأثيره بشكل غير مباشر غدًا الاثنين، فيما سيكون التأثير مباشرًا الثلاثاء القادم.

وسيرافق الحالة رياح شديدة السرعة، وأمطار غزيرة جدًّا، تتراوح كميتها بين 150 و600 مللم، تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية على أجزاء من محافظتَي ظفار والمهرة، إضافة إلى أجزاء من الوسطى وحضرموت.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد تأثُّر السعودية بشكل غير مباشر بالحالة المدارية بدءًا من يوم الثلاثاء إلى الخميس المقبلَين، لافتًا إلى أنه سينتج منها أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي ومنطقة نجران (الخرخير وشرورة) .

وفي ذات الصدد، كشف مركز طقس العرب الإقليمي للتنبؤات الجوية مساء أمس السبت آخر التفاصيل فيما يخص الحالة الجوية المدارية "تيج"، الموجودة جنوب غرب بحر العرب، مشيرًا إلى تصنيف الحالة كإعصار من الدرجة الأولى بسرعة رياح حول المركز، تُقدر بنحو 64 و82 عقدة (118-151 كم/ الساعة)، ويبعد عن سواحل شبه الجزيرة العربية بنحو 600 كيلومتر تقريبًا.

وقال: تشير تحليلات المختصين إلى أن الحالة المدارية ستواصل تحركها للشمال الغربي والغرب خلال الأيام القليلة القادمة مع احتمالية تعمُّقها إلى إعصار من الدرجة الثانية، على أن تبدأ تأثيراتها المباشرة على بعض محافظات سلطنة عُمان واليمن يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 أكتوبر.