الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مطربون بدون حفلات في شهر أكتوبر تضامنًا مع أحداث فلسطين

عمر خيرت وعمرو دياب
عمر خيرت وعمرو دياب وأنغام ومحمد عبده

أسكت صوت الحرب والدمار والألم أصوات الفن والغناء والبهجة في العالم العربي، بعد إعلان عدد كبير من نجوم الغناء تأجيل حفلاتهم تضامنًا مع أحداث فلسطين العصيبة وحربها الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

انطفاء أضواء الغناء في أكتوبر بسبب أحداث فلسطين

أعلنت نخبة كبير من نجوم الغناء والموسيقى توقف حفلاتهم خلال أكتوبر الجاري، وعلى رأسهم “عمر خيرت، محمد عبده، عمرو دياب، أنغام، وائل جسار، حسين الجسمي، رحمة رياض، تامر عاشور، بهاء سلطان، محمد عبده، نانسي عجرم” في عدد من البلدان العربية.

تأجيل حفل عمرو دياب في دبي

 

 

تأجيل حفلات عمر خيرت

 

تأجيل حفل أنغام

 

تأجيل 5 مهرجانات سينمائية عربية

وعلى صعيد مهرجانات السينما تم تأجيل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، الذي كان من المفترض إقامته خلال نهاية الأسبوع الجاري في مصر، وكانت قد قررت د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تأجيل فعالياته بالكامل حتى إشعار آخر.

 

وكان قد سبقه قرار بتأجيل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي إلى الـ 27 من أكتوبر الجاري، حيث كان من المفترض إقامته 13 أكتوبر، في بيان أصدرته إدارة المهرجان كالآتي:" في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، وفي خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب".

 

وأصدر إدارة المهرجان اليوم الخميس بتأجيل فعالياته لأجل غير مسمى، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانيةلأهالي غزة، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

بجانب تأجيل فعاليات أيام قرطاج السينمائية 2023، ومهرجان أجيال السينمائي القطري .

 

 

 

 

 

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