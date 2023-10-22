فيلم الخميس اللي جاي.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر منذ طرحه

حقق فيلم "الخميس اللي جاي" أمس السبت 252 ألفًا و851 جنيهًا إيرادات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام عرض، 588 ألفًا و51 جنيهًا.

فيلم الخميس إللى جاى

أبطال فيلم الخميس إللى جاى

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

وكان الفنان حسام داغر أعلن عن إلغاء العرض الخاص للفيلم تضامنا مع الأحداث الأخيرة والهجمات التى طالت غزة، من خلال بيان له عبر "فيسبوك"، حيث كتب: "نتفهم بألم عمق الأحداث الأليمة والهجمات الأخيرة التى طالت غزة، ونشعر بألم شديد للمأساة التى ألمت بالكثير من الأبرياء، تعبيرًا عن تضامننا وحزننا العميق، نعلن نحن فنانين العمل والشركة المنتجة، عن قرارنا بإلغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللى جاى الذى كان مقررًا إقامته و تم إلغاؤه بسبب هذه الأحداث المأساوية".