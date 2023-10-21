السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل فيلم السيستم للفنان أحمد الفيشاوي

الفنان أحمد الفيشاوي
الفنان أحمد الفيشاوي

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن بدء تصوير فيلمه الجديد “السيستم”، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

 

وشارك الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي صورة له من التحضيرات للعمل، وعلق عليها قائلًا : "بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى".

آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

 

يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، فيلم رهبه وتدور أحداثه حول يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكائه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

 

فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

 

وجدير بالذكر أن تدور أحداث فيلم رهبه، في إطار كوميدى شعبي ويجسد الفنان أحمد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

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