أوكرانيا تعلن صد أكثر من 30 هجومًا روسيًا في منطقة عمليات تافريا الجنوبية

أعلن المتحدث باسم مجموعة قوات تافريا بالجيش الأوكراني الكولونيل أولكسندر شتوبون اليوم /الأحد/ عن صد 35 هجومًا روسيًا بالقرب من بلدتي أفدييفكا ومارينكا بإقليم دونيتسك.

وذكر شتوبون ، في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية:" أن الجيش الروسي لا يزال يحاصر أفدييفكا، لكن محاربينا صامدون في مواقعهم وألحقوا خسائر كبيرة بقواته كما أن هجماته بالقرب من كيراميك وأفديفكا وستيبوف وتونينكي وبيرفومايسكي لم تسفر عن أي نجاح، وبالفعل تم صد 35 هجومًا، ويتم تسجيل جهود هجومية بالقرب من مارينكا وكراسنوهوريفكا وبوبيدا".

وأضاف المتحدث أن الجيش الروسي نفذ 23 غارة جوية على مدار أمس السبت بما في ذلك استخدام القنابل الجوية الموجهة التي أرهبت سكان أفدييفكا والمنطقة المحيطة بها فضلا عن 55 اشتباكًا قتاليًا وشن أكثر من 1000 ضربة مدفعية على العديد من الأهداف الأوكرانية ، وهو ضعف ما تم الإبلاغ عنه في اليوم السابق.

في الوقت نفسه..أشار المسئول العسكري الأوكراني إلى أن الجيش الأوكراني صد هجمات روسية في منطقة بريتشيستيفكا وزولوتا نيفا وستارومايورسكي في إقليم دونيتسك، وكذلك شمال بريوتني بإقليم زابوروجيا.

وتابع أن المدفعية الأوكرانية فتحت النار 1437 مرة في اليوم الماضي ودمرت 34 وحدة من العتاد العسكري الروسي بما في ذلك ست دبابات وسبع مركبات قتالية مدرعة وسبع أنظمة مدفعية وتسع طائرات بدون طيار وخمس شاحنات عسكرية ووحدات معدات متخصصة.