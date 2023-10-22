الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: مقتل 20 عسكريًا أوكرانيا خلال إحباط محاولة إنزال قرب خيرسون

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أكد مصدر أمني روسي، مقتل 20 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية قرب مقاطعة خيرسون.

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ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد عن المصدر قوله  إن عناصر مجموعة دنيبر التابعة للجيش الروسي تمكنت من إحباط محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية عند جسر للقطارات قرب خيرسون، ما أسفر عن تم تدمير 4 قوارب والقضاء على 20 عسكريا أوكرانيا.

 

وفي سياق متصل .. تمكن الجيش الروسي من استهداف تجمع للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة ألكسيفسكي ما أسفر عن مقتل 12 عسكريا أوكرانيا.

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