أبو شقة يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعه وتوزيع عادل للأسمدة

طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل اول مجلس الشيوخ ، ببتفعيل للماده 89 من اللائحه الداخليه لمجلس الشيوخ وما تخوله من رفع توصيه باعداد مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعه في مصر مؤكدا بان ما احوجنا الي هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبه التي يمر بها العالم .

واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم التي تنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، بان التوصيات الواردة في الدراسه امور يجب ان نقف عندها جليا توصيات أ في البند 19 علي درجه كبيرة من الاهميه اولها تفعيل دور وزراعه الزراعه لضمان وصول حصة كل محافظه من الاسمده حسب الاحتياجات مع تفعيل دور الجمعيات والرقابه علي عملها والعمل علي ترشيد الطاقه وكذلك ماورد في البند ب فيما يخص المنتجين الشركات الحكوميه بضرورة توفير احتياجات السوق المحلي قبل التصدير وضرورة الالتزام بتوزيع الاسمده علي الجميع الالتزام بالدورة الزراعيه .

ولفت أبوشقة، إلي أن هذا المشروع جزء منه الاسمده وهي سيله للوصول الي مانصبوا اليه كل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصله ولكن ماني عليه الان ان كل وزارة تعيش في جزر منعزلة ، لان القوانين ذات الصله في كل قوانين العالم موحده ولابد ان نكون امام قانون موحد في ههذ الفترة الصعبه التي يمر بها العالم بان الحصول علي الغذاء اهم ما يهم المواطن .

وعلي لجنة الزراعه بمجلس الشيوخ اعداد ورفع توصيه لاخراج قانون موحد ينظم النهوض بالزرعه .