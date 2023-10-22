في ذكري رحيل رائد الشعر الحلمنتيشي .. من هو محمد الشويحي ؟

رائد الشعر الحلمنتيشي، درويش المولد، ابن الأزهر، كل هذه الألقاب تميز بها الفنان الراحل محمد الشويحي ،إذ تحل اليوم ذكري رحيله وهو نجم من نجوم الكوميدي في زمن الفن الجميل، ترك لنا أعمال فنية أسعد بها الجمهور،على هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات عن محمد الشويحي.

النشأة

اسمه بالكامل ،محمد محمد الشيخ الشويحي من مواليد قرية أويش الحجر بمدينة المنصورة 1930 ، وأتم حفظ القرآن الكريم عام 1947، والتحق بالأزهر الشريف، حتى تخرج من كلية اللغة العربية عام 1960.

وعمل في بداياته مطربا في الموالد، ثم عمل محمد الشويحي في فرقة الدراويش الكوميدية بالإسكندرية، عام 1955، وأصبح رئيسها، وكانت هذه الفرقة تقدم بما يسمى الشعر الحلمنتيشي وكان من أشهر ما غني بهذا الشعر، لذلك لقبه الجمهور برائد الشعر الحلمنتيشي.

ما هو الشعر الحلمنتيشي

الشعر الحلمنتيشي هو هو نوع من الشعر الذي يتميز بالطابع الفكاهي أو المنولوجي، كما أنه يطلق عليه اسم حلمنتيشي نسبة إلى فرقة حلمنتيش، وهي من أولى الفرق التي بدأت في كتابة هذا النوع من الشعر، كما أن أول من أطلق هذا النوع منذ القدم هو الشاعر حسين شفيق المصري، فهو من كان يستخدم هذا النوع من الشعر قديماً، حيث اشتهر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا في مصر والسودان، فالشعر الحلمنتيشي هو نوع من أنواع الشعر السوداني، الذي انتشر بعد ذلك في كافة أنحاء الوطن العربي، وهو أيضاً شعر حديث الذي يجمع بين اللغة الفصحى واللغة العامية، يقوم بوصف الحالة أو السلوك الاجتماعي أو حتى مشاعر الشخص، وهذا ما يقوم به الشعر الحلمنتيشي بجانب أحياناً يدمج كلمات من اللغة الإنجليزية.

المسيرة الفنية لنجم الراحل محمد الشويحي

تميز النجم الراحل محمد الشويحي، بخفة الدم والروح المرحة وقدم عديد من الأدوار المؤثرة فى الأعمال التى قدمها رغم ظهوره فى أدوار ثانوية إلا أنه ترك علامة مميزة لدى الجمهور.

شارك محمد الشويحي في بطولة عدد كبير من الأفلام منها،الشقة من حق الزوجة، الدنيا على جناح يمامة، سمك لبن تمر هندي، سمع هس ، الرجل الذي عطس،الدنيا على جناح يمامة،خميس يغزو القاهرة،الشيطانة، سلطانة الطرب،دقة زار، سمك لبن تمر هندي، سمع هس، البنات والمجهول، الافوكادو ، حكايات الغريب.

اما في الدراما فشارك في مسلسل كابتن جودة، وطيور بلا أجنحة، الزيني ، المال والبنون، رحلة المليون، بكيزة وزغلول، الفرسان وليلي الحصاد ، على الزيبق ، كما شارك في حلقات رأفت الهجان، كما شارك في مسلسلات إذاعية منها برنامج تسالي العصاري.

اما في المسرح فشارك في مسرحية الوزير العاشق، ميت حلاوة، دقي يا مزيكا ، المشاغلون في المستشفي ، سبعة تحت الشجرة ، كما شارك الراحل محمد الشويحي في فوازير المناسبات، ورحل في عام 1996 عن عمر يناهز الـ66 عامًا بعد صراع مع المرض.