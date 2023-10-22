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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

في ذكري رحيل رائد الشعر الحلمنتيشي .. من هو محمد الشويحي ؟

الفنان الراحل محمد
الفنان الراحل محمد الشويحي

رائد الشعر الحلمنتيشي، درويش المولد، ابن الأزهر، كل هذه الألقاب تميز بها الفنان الراحل محمد الشويحي ،إذ تحل اليوم ذكري رحيله وهو نجم من نجوم الكوميدي في زمن الفن الجميل، ترك لنا أعمال فنية أسعد بها الجمهور،على هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات عن محمد الشويحي.

 

محمد الشويحي - المعرفة

النشأة 

اسمه بالكامل ،محمد محمد الشيخ الشويحي من مواليد قرية أويش الحجر بمدينة المنصورة 1930 ، وأتم حفظ القرآن الكريم عام 1947، والتحق بالأزهر الشريف، حتى تخرج من كلية اللغة العربية عام 1960.

محمد الشويحي - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو

 وعمل في بداياته مطربا في الموالد، ثم عمل محمد الشويحي في فرقة الدراويش الكوميدية بالإسكندرية، عام 1955، وأصبح رئيسها، وكانت هذه الفرقة تقدم بما يسمى الشعر الحلمنتيشي وكان من أشهر ما غني بهذا الشعر، لذلك لقبه الجمهور برائد الشعر الحلمنتيشي.

 ما هو الشعر الحلمنتيشي 

الشعر الحلمنتيشي هو هو نوع من الشعر الذي يتميز بالطابع الفكاهي أو المنولوجي، كما أنه يطلق عليه اسم حلمنتيشي نسبة إلى فرقة حلمنتيش، وهي من أولى الفرق التي بدأت في كتابة هذا النوع من الشعر، كما أن أول من أطلق هذا النوع منذ القدم هو الشاعر حسين شفيق المصري، فهو من كان يستخدم هذا النوع من الشعر قديماً، حيث اشتهر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا في مصر والسودان، فالشعر الحلمنتيشي هو نوع من أنواع الشعر السوداني، الذي انتشر بعد ذلك في كافة أنحاء الوطن العربي، وهو أيضاً شعر حديث الذي يجمع بين اللغة الفصحى واللغة العامية، يقوم بوصف الحالة أو السلوك الاجتماعي أو حتى مشاعر الشخص، وهذا ما يقوم به الشعر الحلمنتيشي بجانب أحياناً يدمج كلمات من اللغة الإنجليزية.

محمد الشويحي - جاليري - صفحة 2 - الدهليز - قاعدة بيانات الفن العربي والفنانين

المسيرة الفنية لنجم الراحل محمد الشويحي

تميز النجم الراحل محمد الشويحي، بخفة الدم والروح المرحة وقدم عديد من الأدوار المؤثرة فى الأعمال التى قدمها رغم ظهوره فى أدوار ثانوية إلا أنه ترك علامة مميزة لدى الجمهور.

 شارك محمد الشويحي في بطولة عدد كبير من الأفلام منها،الشقة من حق الزوجة، الدنيا على جناح يمامة، سمك لبن تمر هندي، سمع هس ، الرجل الذي عطس،الدنيا على جناح يمامة،خميس يغزو القاهرة،الشيطانة، سلطانة الطرب،دقة زار، سمك لبن تمر هندي، سمع هس، البنات والمجهول، الافوكادو ، حكايات الغريب. 

محمد الشويحي - الدهليز - قاعدة بيانات الفن العربي والفنانين

  اما في الدراما فشارك في مسلسل كابتن جودة، وطيور بلا أجنحة، الزيني ، المال والبنون، رحلة المليون، بكيزة وزغلول، الفرسان وليلي الحصاد ، على الزيبق  ، كما شارك في حلقات رأفت الهجان،  كما شارك في مسلسلات إذاعية منها برنامج تسالي العصاري.

اما في المسرح فشارك في مسرحية الوزير العاشق،  ميت حلاوة، دقي يا مزيكا ، المشاغلون في المستشفي ، سبعة تحت الشجرة ، كما شارك الراحل محمد الشويحي في فوازير المناسبات، ورحل في عام 1996 عن عمر يناهز الـ66 عامًا بعد صراع مع المرض.

محمد الشويحي - ويكيبيديا

 

 

 

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