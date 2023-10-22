القارة تحتفل في "أروشا" باليوم الإفريقي لحقوق الإنسان

أحتفلت أفريقيا أمس بذكرى "اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان" بمناسبة دخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز التنفيذ - المعاهدة التأسيسية للنظام الأفريقي لحقوق الإنسان.

ويعتبر يوم ٢١ أكتوبر من كل عام اليوم المخصص لتقييم مشهد النظام الأفريقي لحقوق الإنسان والتفكير في الوضع الحالي لحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا.

وما ظل واضحًا بلا شك هو أهمية الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب باعتباره أساسًا متينًا لنظام حقوق الإنسان والشعوب، ولكن أيضًا باعتباره تقديرًا للاستثمار الفكري وبصيرة واضعيه، لا سيما في النظر إلى حقوق الإنسان والشعوب. وتعدد أحكامه.

وستنعقد الدورة العادية السابعة والسبعون للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)،من ٢٠ أكتوبر الي ٢٠ نوفمبر في أروشا، المركز الدولي للمؤتمرات (AICC) - أروشا، تنزانيا .

وسوف ستعقد اللجنة ، احتفالًا باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان حلقة نقاش رفيعة المستوى حول بروتوكول مابوتو رقم 20: دعوة للتصديق العالمي على بروتوكول مابوتو وتنفيذه وتوطينه وإعداد التقارير عنه ، و حلقات نقاش حول قضايا حقوق الإنسان الأخرى مثل: التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي بشأن الحماية الاجتماعية في أفريقيا ونشر التعليق العام رقم 7 بشأن التزامات الدول بموجب الميثاق الأفريقي في سياق توفير القطاع الخاص للخدمات الاجتماعية ، ومشاورة أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمشروع تقرير الدراسة حول تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا ، والذكرى السنوية العاشرة للقانون النموذجي بشأن الوصول إلى المعلومات في أفريقيا؛ العلاقة والتعاون بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد ، والاختفاء القسري أثناء الانتخابات (مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري) ، و حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا ، والفريق المشترك المعني بخريطة طريق أديس أبابا في ضوء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع التركيز على استكشاف التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن تعميم حقوق الإنسان في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وحلقة نقاشية حول حالة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أفريقيا ، والمنتدى الإقليمي الثاني حول حالة الصناعات الاستخراجية وحقوق الإنسان والبيئة في أفريقيا والفريق المعني بالسكان الأصليين في أفريقيا ، وفريق مشترك من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب خارطة الطريق المشتركة بشأن التكامل.

وستشمل النقاط البارزة الأخرى للدورة الإطلاق المشترك للمبادئ التوجيهية الأفريقية بشأن حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ودراسة الاستجابات الأفريقية بشأن الهجرة ، و إطلاق الدراسة حول استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وحراس السجون: عرض أداة التدريب على استخدام القوة؛ إطلاق النشرة الإخبارية حول Maputo@20 ، والاحتفال بمرور 20 عامًا على حقوق النساء والفتيات في أفريقيا ، والإطلاق المشترك للتقرير حول الاجتهاد القضائي بشأن المادة 5 من الميثاق الأفريقي والنشرة الإخبارية لـ CPTA لعام 2023. كما ستقدم الآليات الخاصة الاثنتا عشرة (12) التابعة للمفوضية تقاريرها نصف السنوية حول تنفيذ ولاياتها إلى المشاركين في الدورة ،وفقًا للمادة 62 من الميثاق الأفريقي، الذي يتطلب من الدول الأطراف تقديم تقارير دورية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) كل عامين، ستقوم اللجنة أيضًا بفحص تقريرين (2) للدولة وهما: تقارير جمهورية إريتريا؛ وجمهورية أوغندا، التي قدمتها وفودهما.

وستعقد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جلسات خاصة تدوال وتتخذ قرارات بشأن التقارير المختلفة، والشكاوى المسجلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان .

وستشهد الدورة العادية السابعة والسبعون، التي ستعقد فعليًا، في الفترة من 20 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2023، أداء اليمين لثلاثة (3) مفوضين مُعاد انتخابهم ومفوضًا واحدًا (1) منتخبًا حديثًا، بالإضافة إلى انتخاب مكتب جديد للجنة. ستتداول اللجنة بشأن قضايا حقوق الإنسان الشائعة، وخاصة المسائل الناشئة عن البيانات الصادرة عن مختلف أصحاب المصلحة بشأن حالة حقوق الإنسان في أفريقيا، وعلاقتها وتعاونها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات المتخصصة، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية ( المنظمات غير الحكومية)، مُنحت صفة المراقب.

الجديد بالذكر ان اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) هي الهيئة الأولى لحقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي، وقد تم إنشاؤها بموجب المادة 30 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، وهي المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. النظام الأفريقي لحقوق الإنسان، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا ، و هي هيئة معاهدة مستقلة تابعة للاتحاد الأفريقي، وتتكون من أحد عشر (11) مفوضًا وفقًا للمادة 31 من الميثاق الأفريقي، الذين ينتخبهم مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. ويجتمع المفوضون بصفتهم الشخصية وبطريقة مستقلة ومحايدة ، ولاية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب محددة في المادة 45 من الميثاق الأفريقي وتشمل: تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة؛ تفسير أي حكم من أحكام الميثاق الأفريقي، بناء على طلب دولة طرف، أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة أفريقية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي؛ وصياغة المبادئ والقواعد المتعلقة بالحريات الأساسية التي يمكن للحكومات الأفريقية أن تبني عليها تشريعاتها ، وتجتمع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أربع مرات في العام في دورات عادية ويجوز لها عقد دورات غير عادية ، ومنذ إنشائها، عقدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) ستة وسبعين (76) جلسة عادية وخمسة وثلاثين (35) جلسة استثنائية.