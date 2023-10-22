وزير التعليم: لدينا مناهج مصرية بمعايير دولية

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن وزارة التعليم لديها مناهج مصرية بمعايير دولية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي تنظمها الوزارة بعنوان (تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل) اليوم الأحد في أحد فناد القاهرة، بحضور عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين.

وأوضح وزير التعليم أن 70 في المائة من دول العالم المتوسطة لديهم مشكلات في القراءة والكتابة، مضيفًا أن ضعف القراءة والكتابة هي أهم الصعوبات؛ لأنها تؤثر على فهمه للمواد الأخرى.

وزير التعليم: تفعيل أدوات تشخيصية لأسباب ضعف القراءة

ولفت وزير التعليم إلى أن أكثر فئة عرضة للتسرب من التعليم هم ضعاف الكتابة والقراءة، تقل ثقته بنفسه وتؤثر على علاقاته الاجتماعية.

ونبه وزير التعليم بتفعيل أدوات تشخيصية لأسباب ضعف القراءة لدى الطلاب، وتحديدها ومن ثم نبدأ في العلاج بناءً على التشخيص.

وأضاف وزير التعليم أن 30 في المائة من الأطفال دون المستوى في القراءة والكتاب، وفقًا لدراسة قومية أعدها المركز القومي للامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم بأنه على الأسرة أن تقرأ مع أولادها وتنمية القراءة لديهم، فالعلاقة تشاركين مع المدرسة لحل هذه المشكلة.

وأكد وزير التعليم أن ضمان نجاح أي مشروع يتوقف على خطورته، ولا يتم إلا باجتماع المسؤولين والمعنيين للوقوف على ما سيتم عمله، وطرق حل المشكلة، والالتزام بالخطة لتنفيذها.

وقال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إن قضية القراءة والكتابة مهمة وقومية وعلى وزن القضية السكانية، فإذا كانت القضية السكانية تقضي على ثمار التنمية، فضعف القراءة تقضي على ثمار التطوير في مناحي التعليم.

وأضاف أكرم حسن أن القراءة والكتابة لها أسباب وعوامل كثيرة، منها مرحلة ما قبل المدرسة للطفل والبيئة المحيطة وتنشئة الطفل، الازدواج في اللغة وصعوبة العبور من العامية إلى الفصحى، فضلًا عن المفردات التي شوهت اللغة العربية، وليس أصل لغوي سليم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج أن القراءة وظيفة نفسية مهمة للطفل، لأنها تعمل على زيادة التعاطف وتقوي العلاقات بين الآخرين.