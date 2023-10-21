السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا المحامين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.. وتدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تنظم نقابة المحامين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، يشارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك غدًا الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا،  بشأن الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023.

ويدعو مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.

مواد متعلقة

الري: محطة المراشدة الجديدة تغذى ترعة رنان من نهر النيل

زخة شهب الجباريات السنوية تزين السماء غدًا السبت

لطفي بوشناق يتخلى عن لقب سفير النوايا الحسنة بسبب الأمم المتحدة

جلسة تدليك لرئيس شركة طيران تثير عاصفة انتقادات

تحذير من عواصف مغناطيسية تضرب الأرض هذا الشهر

عاجل.. أبوعبيدة يرد على بايدن بإطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين

مراسلون وأطباء.. حرب البقاء تشتعل تحت القصف الإسرائيلي

نقابة القراء تعلن دعمها الكامل لقرارات الرئيس السيسي بشأن الموقف الفلسطيني
الجريدة الورقية