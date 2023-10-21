غدًا المحامين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.. وتدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

تنظم نقابة المحامين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، يشارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وبمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك غدًا الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بشأن الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي الموافق 18/10/2023.

ويدعو مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.