نقابة المحامين بجنوب سيناء تنظم حملة للتبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة المحامين بجنوب سيناء،برئاسة خالد عمار نقيب المحامين بجنوب سيناء اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يتعرض له من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وكان نقيب المحامين بجنوب سيناء خالد عمار نقيب المحامين بجنوب سيناء ، أول المتبرعين بالدم، في لفتة إنسانية تعبر عن مدى حرصه على التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتأتي حملة التبرع بالدم بالتزامن مع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي نظمتها نقابة المحامين بجنوب سيناء، اليوم السبت، للتنديد بالعداون الإسرائيلي ، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال في فلسطين العربية.

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً من جانب كافة المحامين، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، في مشهد يبرهن على أن الشعب المصري دائماً سند للشعب الفلسطيني، وتستمر الحملة في استقبال المتبرعين بالدم على مدار الأيام القادمة

IMG20231021122237

IMG20231021122209

IMG-20231021-WA0076

IMG-20231021-WA0077

IMG-20231021-WA0078