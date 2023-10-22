مطار القاهرة يعزز ريادته الأفريقية بجائزة جديدة للبيئة والتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣

سعيد محروس: ملتزمون باتخاذ كافة الإجراءات البيئية والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة

تسلمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جائزة البيئة والتنمية المستدامة على مستوى قارة أفريقيا والتى فاز بها مطار القاهرة الدولى فى فئة المطارات كبيرة الحجم، حيث قام «إيمانويل تشافيز» رئيس المجلس الدولى للمطارات لقارة أفريقيا بتسليم الجائزة للملاح خالد الألفى مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

محاسب مجدى إسحاق

كان مطار القاهرة قد عزز مكانته كأحد أهم المطارات فى القارة الأفريقية بحصوله على جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولى للمطارات إقليم أفريقيا ACI Africa، وجاء فى خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولى للمطارات إقليم أفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التى يتخذها مطار القاهرة للحفاظ على البيئة والتزامه نحو التنمية المستدامة بالإضافة إلى الحافز الكبير والتفانى فى تطبيق نظام الإدارة البيئية وكافة مبادرات التنمية المستدامة فى مطار القاهرة.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين على جهودهم للحصول على تلك الجائزة، وأضاف أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة حيث تسعى للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

مهندس محمد سعيد

وقد تم الإعلان الرسمى وتسليم الجائزة فى حفل العشاء الذى أقيم على هامش الدورة إلى ٧٠ لاجتماعات المجلس الدولى للمطارات والجمعية العمومية رقم ٣٢ والذى يقام فى مدينة داكار بالسنغال فى الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣، والذى تشارك فيه الشركة القابضة حيث إن مصر عضو منتخب فى مجلس إدارة الإقليم الأفريقى للمطارات والذى يضم ١٥ عضوا يمثلون مطارات أفريقيا.